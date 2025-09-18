Сенатор США Берни Сандерс осудил действия Израиля в секторе Газа

Независимый сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс в своих соцсетях выступил с критикой Израиля, назвав «геноцидом» действия израильских военнослужащих в секторе Газа. Он также призвал правительство США прекратить «соучастие в резне палестинского народа», пишет газета Politico.

Господин Сандерс также раскритиковал администрацию Дональда Трампа за поддержку «политики этнических чисток» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в секторе Газа. «Они настаивают на добровольной миграции палестинцев в соседние страны», чтобы освободить место для «извращенного видения президента Трампа о „Ближневосточной Ривьере“»,— отметил сенатор.

16 сентября Израиль начал военное наступление на город Газа, подвергнув его авиационным и артиллерийских ударам. Цель наступления — установление контроля над городом и полное уничтожение движения «Хамас».

Евросоюз осудил атаку и заявил о приостановке финансовой поддержки Израиля, а также объявил о намерении ввести санкции против израильских властей. Комиссия, созданная Советом ООН по правам человека, признала атаки Армии обороны Израиля на территорию сектора Газа геноцидом.

