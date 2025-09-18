Обама обвинил Трампа в «усугублении раскола страны»

Экс-президент США Барак Обама в ходе публичного выступления в Пенсильвании дал оценку убийству активиста-консерватора Чарли Кирка и реакции на это Белого дома. По его словам, «политическое насилие не ново» при этом Дональд Трамп своими высказываниями «усугубил раскол страны, вместо того чтобы объединить людей». Его слова приводит The Guardian.

По словам господина Обамы, после убийства Чарли Кирка политические оппоненты назывались «паразитами и врагами», что свидетельствует о «более широкой проблеме». Обвинения могут стать предлогом для авторитарного подавления свободы слова, подчеркнул экс-президент.

В ответ представитель администрации Дональда Трампа Эбигейл Джексон назвал Барака Обаму «архитектором современного политического раскола в Америке».

Убийство Чарли Кирка произошло 10 сентября в Юте во время его выступления перед студентами. Предполагаемый стрелок был задержан спустя 33 часа. Им оказался 22-летний Тайлер Робинсон. Президент США, как и его сторонники, обвиняют в случившемся «радикальных левых» и в возлагают ответственность за возросшее напряжение в обществе на своих политических оппонентов.

Влад Никифоров