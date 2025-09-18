Полиция рассказала, почему сдался обвиняемый в убийстве активиста Чарли Кирка

Тайлер Джеймс Робинсон, обвиняемый в убийстве американского активиста Чарли Кирка, добровольно сдался полиции. По словам шерифа округа Вашингтон Нейта Бруксби, Робинсон боялся, что его могут застрелить при задержании.

На пресс-конференции, которая транслировалась по американским телеканалам, господин Бруксби рассказал, что Робинсон осознавал неизбежность ареста. «Он понимал, что его поймают, и боялся, что в его дом нагрянет SWAT (штурмовая группа — “Ъ”), он боялся, что его застрелят правоохранители»,— сказал шериф.

Одним из условий добровольной сдачи Робинсона было проявление полицией «максимальной деликатности и аккуратности». Кроме того, по условиям договоренности, родителям Робинсона разрешили быть рядом с ним в момент сдачи.