Международный комитет сената США утвердил экс-советника Уолтца постпредом при ООН

Комитет по международным делам сената США повторно утвердил кандидатуру Майка Уолтца на пост постоянного представителя при ООН. Ранее в процессе голосования была допущена процедурная ошибка, сообщило «РИА Новости».

Кандидатура господина Уолтца была внесена более четырех месяцев назад. В июле сенат уже поддержал его минимальным большинством, но из-за ошибки голосование провели снова.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что уволит Майка Уолтца, который был одним из фигурантов скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Ранее он занимал пост помощника президента по нацбезопасности. Позже президент США сообщил, что выдвинет его на должность постпреда при ООН.