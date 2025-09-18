Постпред США при НАТО: Европа не может просить о давлении на РФ, закупая ее нефть

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что европейские страны не могут требовать от администрации президента Дональда Трампа усилить санкции против России, пока сами продолжают покупать российскую нефть. Об этом он сообщил в интервью Fox News.

«Нам необходимо быть едиными в подобных решениях. Они не могут настаивать на том, чтобы США действовали первыми, когда сами не хотят идти на это (закупки нефти РФ)», — сказал господин Уитакер.

Он добавил, что Европа «не может продолжать просить США решать все проблемы».

13 сентября Дональд Трамп заявил, что готов ввести жесткие санкции против России, но только если все члены НАТО будут действовать сообща и перестанут покупать российскую нефть. По его мнению, продолжение импорта энергоресурсов «ослабило переговорные позиции альянса».