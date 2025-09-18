ООН намерена урегулировать конфликты на Украине и Ближнем Востоке

Председатель 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналена Бербок заявила, что организация по-прежнему намерена разрешить конфликты на Украине и на Ближнем Востоке.

«Мы не только не сдаемся, но и как никогда прежде полны решимости выполнить важнейшую задачу ООН — обеспечить мир и безопасность»,— сказала она.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о планах провести более 150 двусторонних встреч на полях Генассамблеи, чтобы призвать мировых лидеров к прямому диалогу.

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что Анналена Бербок запомнилась «оголтелой русофобией» и «весьма странными высказываниями». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ее избрание «позором», поскольку госпожа Бербок «гордится своим дедом, воевавшим на стороне Третьего рейха».