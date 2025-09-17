NYP: Байден лично встречался с Порошенко для обсуждения дела Burisma

Бывший президент США Джо Байден лично встречался с экс-главой Украины Петром Порошенко и оказывал давление на двух украинских генпрокуроров, чтобы обеспечить безопасность своего партнера Николая Злочевского. Об этом сообщает американская газета New York Post (NYP) со ссылкой на ранее засекреченные документы ФБР.

В документе спецслужбы с кодовым названием FD-1023 содержатся интервью с двумя информаторами ФБР за 2017 и 2019 годы. Эти материалы обнародовал сенатор-республиканец Чак Грассли.

Согласно опубликованным материалам, Джо Байден встречался с Петром Порошенко, чтобы защитить интересы владельца украинской энергетической компании Burisma Holdings Николая Злочевского. Тот платил сыну бывшего президента США Хантеру около $1 млн в год за присутствие в совете директоров Burisma. Господин Злочевский даже предлагал Петру Порошенко $100 млн за остановку расследования в отношении компании.

Как пишет NYP, Джо Байден пользовался помощью американской разведки в оказании давления на Украину. Так, однажды Николай Злочевский пришел в кабинет генерального прокурора Украины Юрия Луценко в компании двух агентов ЦРУ. Они объяснили господину Луценко, что Злочевский находится под защитой США и властям в Киеве следует позволить ему вернуться на родину. За возвращение бизнесмена на Украину, страна получила компенсацию в $3 млн.

В июле 2023 года сенатор Чак Грассли уже публиковал документ ФБР, из которого следует, что Джо и Хантер Байдены получили от Николая Злочевского взятку в размере $5 млн за протекцию Burisma от антикоррупционного расследования другого генпрокурора Украины — Виктора Шокина. Для этого экс-президент США угрожал властям страны удержать до $1 млрд в виде американских гарантий по украинским кредитам. В результате господин Шокин был уволен со своего поста.