Криптосостав проследовал до изолятора

Начальник Санкт-Петербург-Финляндской дистанции электроснабжения РЖД и его заместитель арестованы по обвинению в организации добычи криптовалюты на объектах компании. Фигуранты, по версии следствия, обеспечивали доступ к электроэнергии для майнингового оборудования, установленного на тяговых подстанциях «Громово» и «Луговая». За год ущерб от незаконного потребления электричества превысил 985 млн рублей.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Сергея Кузнецова и Николая Бальцера, обвиняемых в превышении должностных полномочий, совершенном организованной группой из корыстной заинтересованности (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Следствие полагает, что фигуранты за деньги предоставляли доступ к электроэнергии для майнингового оборудования: аппаратура была размещена на двух тяговых подстанциях — «Громово» и «Луговая».

«Реализуя преступный умысел, неустановленное лицо приискало начальника Санкт-Петербург-Финляндской дистанции электроснабжения Кузнецова, заместителя начальника Санкт-Петербург-Финляндской дистанции электроснабжения Бальцера и иных лиц, которые согласились за денежное вознаграждение совершать действия, явно выходящие за пределы их полномочий, при этом осознавая, ввиду занимаемой должности, что бесконтрольно потребляемая электрическая энергия на нужды, не связанные с деятельностью ОАО РЖД, будет наносить вред имущественным правам и законным интересам предприятия»,— гласит фабула обвинения.

С сентября 2024-го по сентябрь нынешнего года незаконно установленные устройства, говорится в материалах дела, потребили энергию на сумму около 986 млн рублей.

Так, ущерб составил не менее 485,8 млн рублей на подстанции «Громово» и более 500 млн рублей — на «Луговой». Эти средства, по версии следствия, были оплачены ОАО РЖД через Октябрьскую дирекцию электроснабжения.

16 сентября Сергей Кузнецов был задержан, на следующий день силовики пришли за его заместителем. На заседании по избранию меры пресечения чиновники от РЖД выступили против заключения их в СИЗО и просили о домашнем аресте. Оба заверили, что не собираются скрываться от правоохранительных органов. Начальник дистанции электроснабжения также заявил, что готов к полному сотрудничеству со следствием. Однако суд эти доводы не убедили. На данный момент срок содержания под стражей для фигурантов установлен до 15 ноября.

Андрей Кучеров