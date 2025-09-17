Главе СКР доложат по делу о нарушении прав сотрудников пензенского завода

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о нарушении трудовых прав сотрудников организации в Никольске Пензенской области. Об этом сообщает информационный центр СКР.

О нарушении трудовых прав руководством ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла» ранее рассказали в обращении к силовому ведомству работники этого предприятия. С их слов, с марта этого года им начали задерживать заработную плату, а с июня ее вовсе перестали выплачивать.

Жители Пензенской области отметили, что в сентябре от них требовали уволиться, сославшись на грядущую ликвидацию завода. Им не стали выдавать документы, подтверждающие наличие задолженностей.

Следственные органы регионального подразделения СКР расследуют уголовное дело по данному факту. По поручению господина Бастрыкина начальник пензенского следственного управления Владимир Игнатенков доложит о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов