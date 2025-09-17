В ЦАР бронетранспортер с миротворцами ООН упал в реку

Бронетранспортер с семью миротворцами ООН упал в реку на юго-западе Центральноафриканской Республики (ЦАР), пятеро пассажиров до сих пор не найдены, сообщила миссия организации в стране (МИНУСКА).

Инцидент произошел в 35 км от города Дамара. Бронетранспортер замыкал колонну из пяти машин, двигавшейся из столицы ЦАР Банги в город Бамбари. Транспортное средство соскользнуло с моста и съехало в реку Омбелла-Мпоко. Двум пассажирам удалось выбраться. Сейчас их состоянию ничего не угрожает.

МИНУСКА объявила о мобилизации всех ресурсов миссии для извлечения машины из реки и поисков пропавших миротворцев.

С заявлением выступил заместитель генсека ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа. «Наши мысли обращены к ним (пропавшим. — «Ъ») и их семьям. Мужества поисковым группам и скорейшего выздоровления раненым»,— написал он в соцсети X.

Миссия МИНУСКА действует в стране с 2014 года. Она была организована по итогам гражданской войны между мусульманским и христианским населением, длившейся в ЦАР с 2012 года. В ходе того конфликта к власти в республике временно пришла радикальная исламистская группировка «Селека». После того, как ее боевики захватили столицу, война приобрела партизанский характер — противостоять «Селеке» начали повстанцы из христианских вооруженных отрядов «Антибалака».