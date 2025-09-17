Следствие возбудит дело о нарушении прав пациентов спецучреждения в Волжском

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по сведениям о нарушении прав пациентов специализированного учреждения в Волжском Волгоградской области. Об этом сообщает информационный центр СКР.

О нарушении прав пациентов специализированного учреждения ранее рассказала в обращении к силовому ведомству жительница Волгоградской области. С ее слов, пожилые люди и инвалиды получают телесные повреждения в результате ненадлежащего осмотра. Неоднократные обращения в различные инстанции остались без внимания.

Следственные органы регионального подразделения СКР по данному факту организовали процессуальную проверку. По поручению господина Бастрыкина начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов возбудит уголовное дело и доложит о результатах его расследования. Глава СКР поставил исполнение поручения на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов