Главные новости за 17 сентября. Ростов-на-Дону и область

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ удовлетворила представления председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовных дел в отношении председателя Ленинского районного суда Ростова-на-Дону в отставке Алексея Куделина.

Кандидат в губернаторы Ростовской области Юрий Слюсарь получил от «Единой России» 62,1 млн руб. на избирательную кампанию. Согласно финансовому отчету, основная часть средств направлена на агитационные материалы — 37,3 млн руб.

В Ростовской области в пилотном режиме заработал бесплатный Wi-Fi с автоматическим переподключением между разными видами транспорта и инфраструктурными объектами.

В Ростовской области заключили под стражу создателя и администратора Telegram-канала, через который продавалась информация о биллинговых соединениях абонентов и их местонахождении.

В Ростове-на-Дону врачи больницы скорой медицинской помощи успешно прооперировали молодого человека, которому выстрелили в лицо. Хирурги извлекли пулю и восстановили челюсть с помощью специальных пластин-шин.

В Ростовской области у 30-летнего местного жителя похитили 2 млн руб., пообещав пригнать автомобиль из Европы.