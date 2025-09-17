Между Краснодаром и Тель-Авивом запустят прямые авиарейсы

Израиль намерен открыть прямые авиарейсы между Краснодаром и Тель-Авивом. Об этом заявила глава представительства Минтуризма Израиля в России Ксения Воронцова, передает ТАСС.

Госпожа Воронцова отметила, что сейчас еженедельно осуществляется 32 прямых рейса из России в Израиль.

Аэропорт Краснодара 17 сентября принял первый самолет с февраля 2022 года. В тот день из краснодарского аэропорта отправился международный рейс в Стамбул. Всего в день открытия аэропорт Краснодара обслужил 484 пассажира.