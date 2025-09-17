Главе СКР доложат, почему не проводят реконструкцию аварийного дома в Саратове

Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит о промежуточных результатах процессуальной проверки по сведениям о нарушении прав жильцов аварийного дома в Саратове и о принятом по итогам решении. Соответствующее поручение, исполнение которого поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Как сообщил информационный центр СКР, речь идет о многоквартирном доме на ул. Мичурина в областном центре, который является памятником архитектуры регионального значения. Здание возведено в 19 веке. Со слов жильцов, конструкции дома разрушаются, фрагменты кирпичной кладки падают на пешеходную зону.

Здание признали аварийным в 2021 году, поскольку оно имеет существенный физический износ. При этом его еще не подвергали реконструкции. Граждане неоднократно обращались по этому вопросу в различные инстанции, но безрезультатно.

Павел Фролов