Суд обязал «Астрводоканал» возместить вред почвам в Астрахани на сумму 4,4 млн

Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора провело выездную проверку по обращениям граждан и зафиксировало затопление канализационными сточными водами территорий по улицам Кирова, Боевая и Татищева в Астрахани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе исследований специалисты выявили в пробах почвы превышения загрязняющих веществ. Площадь загрязнения превысила 1,1 тыс. кв. м. Выяснилось, что сети канализации состоят на балансе МУП г. Астрахани «Астрводоканал».

Надзорное ведомство потребовало от предприятия возместить вред почвам на сумму более 4,4 млн руб. в добровольном порядке, но там требование проигнорировали. После этого управление попросило Арбитражный суд Астраханской области взыскать ущерб. Требования удовлетворены, Росприроднадзор проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов