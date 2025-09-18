Доходы бюджета Липецкой области увеличится на полмиллиарда рублей

Региональный бюджет текущего года увеличится на 547 млн руб. Такое решение приняли на профильном комитете депутатского корпуса. Основной объем дополнительных средств направят на социальные выплаты участникам СВО и индексацию зарплат бюджетников, сообщили в пресс-службе облсовета.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Комитет по экономике регионального парламента рекомендовал утвердить изменения в закон о бюджете Липецкой области на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Согласно проекту, 500 млн руб. составят налоговые и неналоговые доходы, а 47 млн руб. — безвозмездные поступления из федерального бюджета. Федеральные средства планируют направить на создание туристской инфраструктуры и модульных средств размещения в рамках госпрограммы, а дополнительные доходы — на социально значимые мероприятия. В частности, 600 млн руб. выделят на региональные выплаты участникам СВО, обеспечение льготными лекарствами и выплаты пенсий по потере кормильца семьям военнослужащих.

Также с 1 октября текущего года зарплаты не указанным в указах категориям бюджетников вырастут на 4,5%, на что предусмотрено более 161 млн руб. Объем расходов в 2025 году увеличится на 388 млн руб., а в 2026–2027 годах рост составит 282 млн и 93,7 млн руб. соответственно. По оценке Минфина области, дефицит бюджета сократится до 29 млрд руб. при общем объеме доходов свыше 106 млрд руб.

В конце августа стало известно, что воронежский городской бюджет увеличится на 583 млн рублей за счет роста налоговых и безвозмездных поступлений.

Ульяна Ларионова