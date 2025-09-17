Главные новости за 17 сентября. Сочи

Компания «Интеррос» намерена скорректировать проект горного курорта «Турьев Хутор» в соответствии с новым положением о Сочинском национальном парке и планом рекреационной деятельности. Специалисты рассчитывают на скорое принятие документов, которые определят порядок разрешенной деятельности на территории парка и снимут вопросы неопределенности для инвесторов

На федеральной автодороге А-149 в Сочи 48-летняя водитель автомобиля Haval насмерть сбил медведя. Нарушителю грозит штраф в размере 60 тыс. руб.

Метеорологи предупредили о неблагоприятных погодных условиях в Сочи и федеральной территории Сириус на 18–19 сентября 2025 года. Ухудшение погоды ожидается с утра 18 сентября до конца суток следующего дня.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на Всероссийской неделе охраны труда (ВНОТ), проходящей с 15 по 18 сентября на федеральной территории Сириус, заявил о необходимости скорректировать признаки трудовых отношений в Трудовом кодексе для минимизации злоупотреблений режимом самозанятых.

Ежедневно на линии выходит около 600 автобусов, более 60% из которых оснащены кондиционерами. Однако реально функционирует примерно 137 автобусов, что составляет лишь 22,8% от общего числа.

Министры иностранных дел России, Абхазии и Южной Осетии проведут встречу в Сочи. Подготовка идет полным ходом.

Минтруд РФ готов изучить законодательную инициативу о введении оплачиваемого отпуска продолжительностью 35 дней, когда она будет внесена в правительство. После поступления инициативы на рассмотрение в правительство министерство даст официальный отзыв и проанализирует все содержащиеся в ней аспекты.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин спрогнозировал спад загрузки прибрежного кластера Сочи на 3–4% к концу 2025 года при одновременном росте горного направления на те же 3–4%. Летом 2025 года заполняемость некоторых гостиниц в Сочи снизилась на 5–7%, а выручка упала на 15–18%.