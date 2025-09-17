Главные новости за 17 сентября. Новороссийск

В Новороссийске на мемориальном комплексе «Малая земля» прошла ежегодная акция «Героев помним имена». Мероприятие традиционно посвящено перезахоронению останков советских солдат, найденных в ходе поисковых работ.

Площадка фитнес-парка в районе рекреационной зоны «Нептун» нуждается в ремонте. Часть работ подрядчик выполнит до 15 октября.

Площадь возгорания на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) в Новороссийске снизилась до 300 кв. м.

«Россети Кубани» проведут плановые работы на энергосетях 17 сентября, в результате которых пять населенных пунктов Анапского района временно останутся без электроснабжения.

Аэропорт Геленджика с момента возобновления работы обслужил 77 тыс. пассажиров.