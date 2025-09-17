Дочерняя компания «Балтики» из Ростовской области займется производством стеклотары

Предприятие «Донстеклотех» (дочерняя компания «Балтики») из Ростовской области займется производством стеклянной тары. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Балтики».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Планируется, что компания станет единым оператором по направлению «стеклянная упаковка».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Донстеклотех» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в сентябре 2025 года. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб., основной вид деятельности — производство полых стеклянных изделий.

Мария Хоперская