Дочерняя компания «Балтики» из Ростовской области займется производством стеклотары
Предприятие «Донстеклотех» (дочерняя компания «Балтики») из Ростовской области займется производством стеклянной тары. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Балтики».
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Планируется, что компания станет единым оператором по направлению «стеклянная упаковка».
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Донстеклотех» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в сентябре 2025 года. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб., основной вид деятельности — производство полых стеклянных изделий.