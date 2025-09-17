Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Путин поручил усовершенствовать «земские» программы

Президент России Владимир Путин поручил правительству провести усовершенствования «земских» программ, следует из сообщения на сайте Кремля.

Одно из поручений президента — отмена ограничений по возрасту для участия в программах «Земский учитель» и «Земский тренер». Сейчас в большинстве регионов участники «земских» программ должны быть не старше 55 лет. Но в некоторых субъектах верхний возрастной порог находится на уровне 50 и даже 45 лет.

Президент поручил упростить процедуры оформления документов для участия в «земских» программах и рассмотреть возможность увеличения единовременных выплат их участникам.

