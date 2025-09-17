Ветеранам СВО и их семьям будут предоставлять поддержку без заявлений с их стороны

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать возможность автоматического оказания помощи ветеранам СВО и их семьям. С их стороны подавать заявления на меры поддержки будет необязательно.

Поручение опубликовано в реестре на сайте Кремля. Исполнить его правительству предстоит совместно с министерством обороны, фондом «Защитники Отечества» и региональными властями. В предоставлении поддержки власти хотят задействовать федеральный и региональные порталы «Госуслуг». Владимир Путин ожидает доклад от ответственных за поручение лиц до 25 сентября.