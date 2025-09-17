Суд обязал жительницу Балашова пройти с сыном необходимое лечение

В Балашове Саратовской области суд по иску прокуратуры обязал родительницу лечить своего маленького ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что жительница Балашова бездействовала в части организации лечения своего шестилетнего сына. Ребенок состоит на врачебном учете, у него врожденное заболевание сердца, ему требуется обследование. Мать этого мальчика ранее уже привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

По итогам проверки прокуратура попросила суд обязать родительницу пройти с сыном необходимое лечение. Требования удовлетворены, надзорное ведомство проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов