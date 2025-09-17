АдГ созывает заседание Бундестага по диверсии на «Северных потоках»

Партия «Альтернатива для Германии» планирует созвать заседание Бундестага, чтобы выступить с предложением о начале судебного процесса по делу о подрывах «Северных потоков». Депутат от АдГ и член комитета по экономике и энергетике Штеффен Котре заявил РБК, что АдГ ожидает «скорейшего начала» суда.

«Кто совершил эти нападения, кто действовал за кулисами, кто был заказчиком и действительно ли это была только Украина? Причастны ли к этому США?» — сказал господин Котре. Он также задается вопросом, потребует ли немецкое правительство компенсации за повреждение газопроводов.

Депутат акцентировал внимание на отсутствии прогресса в расследовании, несмотря на экстрадицию из Италии украинца Сергея Кузнецова — подозреваемого в диверсии. Согласно версии немецких следователей, мужчина был координатором операции по подрыву «Северных потоков».

Взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Три из четырех нитей были подорваны на глубине около 80 м. По версии немецкого следствия, группа из нескольких человек арендовала яхту «Андромеда» по подложным документам и при помощи глубоководного оборудования установила взрывные устройства.