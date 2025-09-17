Reuters: Иран и «евротройка» не добились прогресса по вопросу санкций

Переговоры иранского министра иностранных дел Аббаса Арагчи с коллегами из стран «евротройки» (Великобритании, Франции и Германии. — "Ъ") по поводу предотвращения перезапуска международных санкций против Тегерана не привели к значительным результатам. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на европейские и иранский дипломатические источники.

«В Тегеране понимают, что санкции ООН будут введены вновь. Вот почему Тегеран отказывается идти на уступки»,— цитирует агентство неназванного иранского чиновника.

По словам дипломата, в ходе телефонного разговора иранский министр предупредил об ответных мерах, если будет принято решение о возобновлении санкций ООН.

Reuters пишет, что четверо европейских дипломатов и иранский чиновник назвали повторное введение санкций наиболее вероятным сценарием.

Ожидается, что санкции ударят по финансовому, банковскому, углеводородному и оборонному секторам Ирана, отмечается в публикации.

Телефонный разговор министров иностранных дел Ирана и трех стран Европы состоялся на фоне приближения дедлайна по возобновлению ограничительных мер против Ирана в рамках механизма «снэпбэк». Он предусмотрен соглашением по иранской ядерной сделки от 2015 года. Речь идет в том числе о возобновлении эмбарго на поставки оружия, заморозке активов, запрете на производство любых атомных технологий. Механизм был запущен «евротройкой» 27 августа. Санкции должны вступить в силу спустя 30 дней с запуска механизма.

Россия, Китай и Иран считают, что у «евротройки» нет оснований для приведения в действие механизма «снэпбэк». В совместном письме, которое главы МИД России, Китая и Ирана Сергей Лавров, Ван И и Аббас Аракчи направили в начале сентября генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, требования европейских стран названы «недействительными, незаконными и не подлежащими исполнению».

Подробнее об иранской ядерной программе — в материале «Ъ» «Иранцы готовы открыть уран».

Анастасия Домбицкая