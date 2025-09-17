Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нижегородское правительство хочет сократить число разрешенных мест для митингов

Правительство Нижегородской области намерено сократить число мест, где официально разрешены митинги. Соответствующий проект изменений подготовил государственно-правовой департамент, до 26 сентября он проходит общественные обсуждения.

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Перечень мест для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений был утвержден в регионе в 2012 году. Он насчитывает девять территорий в Нижнем Новгороде и от одной до трех в остальных муниципалитетах.

Сейчас в Нижнем Новгороде во всех районах есть по одной площадке, в Нижегородском — две. Власти предлагают исключить из перечня территорию в Приокском районе — напротив бывшего кинотеатра «Импульс» на проспекте Гагарина, 192. Как писал «Ъ-Приволжье», в 2024 году здание кинотеатра его собственник ООО «Импульс» снес, чтобы в дальнейшем построить на этом месте дом. Однако в разрешении на строительство ему отказали. Альтернативные площадки для митингов в Приокском районе не планируются.

В связи с присоединением Кстовского района к Нижнему Новгороду площадку в парковой зоне напротив дома №7 по улице Котовского в Кстове переносят в раздел областного центра.

Две из трех площадок исключают в Сарове: на проспекте Музрукова (бывший рынок) и на улице Куйбышева, 11-13. Теперь жители закрытого города смогут митинговать только в сквере около Вечного огня на проспекте Ленина.

В рабочем поселке Пильна вместо территории на улице Урицкого, 10 в перечень хотят включить парк 40 лет Октября.

Галина Шамберина