Нижегородское правительство хочет сократить число разрешенных мест для митингов

Правительство Нижегородской области намерено сократить число мест, где официально разрешены митинги. Соответствующий проект изменений подготовил государственно-правовой департамент, до 26 сентября он проходит общественные обсуждения.

Перечень мест для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений был утвержден в регионе в 2012 году. Он насчитывает девять территорий в Нижнем Новгороде и от одной до трех в остальных муниципалитетах.

Сейчас в Нижнем Новгороде во всех районах есть по одной площадке, в Нижегородском — две. Власти предлагают исключить из перечня территорию в Приокском районе — напротив бывшего кинотеатра «Импульс» на проспекте Гагарина, 192. Как писал «Ъ-Приволжье», в 2024 году здание кинотеатра его собственник ООО «Импульс» снес, чтобы в дальнейшем построить на этом месте дом. Однако в разрешении на строительство ему отказали. Альтернативные площадки для митингов в Приокском районе не планируются.

В связи с присоединением Кстовского района к Нижнему Новгороду площадку в парковой зоне напротив дома №7 по улице Котовского в Кстове переносят в раздел областного центра.

Две из трех площадок исключают в Сарове: на проспекте Музрукова (бывший рынок) и на улице Куйбышева, 11-13. Теперь жители закрытого города смогут митинговать только в сквере около Вечного огня на проспекте Ленина.

В рабочем поселке Пильна вместо территории на улице Урицкого, 10 в перечень хотят включить парк 40 лет Октября.

