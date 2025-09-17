Пустившиеся в расход

Исследовательская компания CIES Football Observatory подсчитала, во сколько сотне ведущих футбольных клубов мира обошлось формирование их текущих составов. Сумма набежала впечатляющая — почти €29,5 млрд. Самые дорогие составы, не трудно догадаться, у команд богатейшей лиги мира, английской. «Челси» потратил на первый состав €1,314 млрд. Помимо лондонцев еще четыре представителя Английской премьер-лиги (АПЛ) перешагнули отметку в €1 млрд. Что касается российских команд, то их в рейтинг попало три. Самая дорогая команда у «Зенита».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футболисты лондонского «Челси»

Фото: John Sibley / Reuters Футболисты лондонского «Челси»

Фото: John Sibley / Reuters

Лондонский «Челси» потратил больше всех в мире на формирование своего основного состава. Согласно подсчетам исследовательской структуры CIES Football Observatory, подсчитавшей расходы на формирование «основы» сотни лучших клубов мира (в зачет шли как выплаты по трансферу, так и возможные бонусы, причем последние учитывались вне зависимости от того, были ли они реально выплачены), на покупку игроков, входящих в основной состав, «Челси» израсходовал €1,314 млрд.

Интересно, что десятая часть этой суммы была потрачена на приобретения всего одного футболиста — в 2023 году столичный клуб заплатил «Брайтону» за эквадорского полузащитника Мойзеса Кайседо €134 млн. На тот момент это был рекорд АПЛ. Побит он был минувшим летом, после того как «Ливерпуль» приобрел у «Ньюкасла» Александра Исака за €144 млн.

Стоит отметить, что в верхней части рейтинга вообще наблюдается засилье команд АПЛ.

Неудивительно, учитывая, с каким рвением богатейшая футбольная лига мира тратит деньги. Скажем, только за летнее трансферное окно-2025 клубы АПЛ израсходовали рекордные €3,54 млрд, перекрыв прежнее свое же достижение образца 2023 года, почти на €750 млн.

Всего в топ-10 английских команд семь. Причем именно клубы АПЛ занимают первые шесть мест. Следом за «Челси» идут два манчестерских гранда. Расходы «Манчестер Сити» составили €1,128 млрд, а «Манчестер Юнайтед» — €1,071 млрд. Потом «Ливерпуль» — €1,065 млрд, «Арсенал» — €1,001 млрд и «Тоттенхем» — €974 млн. Последнему совсем немного не хватило, чтобы войти в элитный клуб команд, потративших на свои составы не менее €1 млрд.

И только на седьмом месте идет действующий победитель Лиги чемпионов ПСЖ — €873 млн. Следом расположился «Реал» — €854 млн, а на девятом месте идет «Ньюкасл» — €816 млн. Позиции английской команды явно могли быть гораздо выше. Будь возможность, владелец клуба, саудовский государственный инвестфонд Public Investment Fund просто залил бы его деньгами. Но правила как АПЛ, так и Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), ограничивающих вложения владельцев в клубы, не позволяют сделать это быстро. Наконец, замыкает десятку «Атлетико». Причем с очень большим отставанием от девятого места. На свой состав мадридцы потратили только €572 млн.

В рейтинге присутствуют и три российских клуба. Самый дорогой состав, тут без сюрпризов, у «Зенита» — €203 млн (48-е место), далее идут «Спартак» (68-е место и €139 млн) и московское «Динамо» (86-е место и €85 млн).

В общей сложности на стартовые составы сотня клубов, учтенных в рейтинге, потратила €29,42 млрд. Это заметно больше, чем в рейтинге 2024 года (€26,23 млрд). При этом почти 33% (€9,67 млрд) всех трат в новом рейтинге пришлось именно на команды из топ-10.

Александр Петров