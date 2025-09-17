Более 54 тысяч детей Удмуртии выбрали детскую «СберКарту»

Популярность детской «СберКарты» среди юных жителей Удмуртии стремительно растет. Сегодня уже более 54 тыс. детей региона пользуются банковской картой. Детская «СберКарта» создана специально для детей и помогает развивать осознанное отношение к финансам. Родители получают полный контроль над расходами своего ребенка, формируя базу полезных денежных привычек.

«Детская СберКарта становится надежным помощником в формировании полезных финансовых привычек у школьников и подростков. Мы отмечаем стабильный рост спроса на детские банковские карты. Наши юные клиенты ежедневно убеждаются в удобстве и надежности этого решения, которое способствует воспитанию разумного отношения к личным средствам»,— сказал и.о. управляющего удмуртским отделением Сбербанка Антон Тагилов.

Детская «СберКарта» доступна каждому клиенту банка, родители могут оформить ее дистанционно через приложение «Сбербанк Онлайн», обратиться в ближайшее отделение банка или по ссылке.

