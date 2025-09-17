Более 54 тысяч детей Удмуртии выбрали детскую «СберКарту»
Она помогает формировать у подростков осознанное отношение к финансам
Популярность детской «СберКарты» среди юных жителей Удмуртии стремительно растет. Сегодня уже более 54 тыс. детей региона пользуются банковской картой. Детская «СберКарта» создана специально для детей и помогает развивать осознанное отношение к финансам. Родители получают полный контроль над расходами своего ребенка, формируя базу полезных денежных привычек.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«Детская СберКарта становится надежным помощником в формировании полезных финансовых привычек у школьников и подростков. Мы отмечаем стабильный рост спроса на детские банковские карты. Наши юные клиенты ежедневно убеждаются в удобстве и надежности этого решения, которое способствует воспитанию разумного отношения к личным средствам»,— сказал и.о. управляющего удмуртским отделением Сбербанка Антон Тагилов.
Детская «СберКарта» доступна каждому клиенту банка, родители могут оформить ее дистанционно через приложение «Сбербанк Онлайн», обратиться в ближайшее отделение банка или по ссылке.
