ИНСИТИ девелопмент получила серебряную награду профессиональной премии в области недвижимости

Компания ИНСИТИ девелопмент стала серебряным призером премии в области недвижимости Real Estate Property Awards (REPA) в блоке «Rепутация» в номинации «Строительная компания».

Фото: пресс-служба ИНСИТИ

Престижную награду получил учредитель группы компаний ИНСИТИ Роман Саркисов.

— Репутация — это то, чем мы дорожим и над чем неустанно работаем. Рад, что именно в этом блоке мы получили достойное признание. Это заслуга всей нашей команды. Впереди большая работа, будем и дальше оправдывать доверие наших покупателей и партнеров,— отметил Роман Саркисов.

Премия проводится во второй раз. REPA — молодая премия на рынке недвижимости, ей всего два года. Однако участие в ней принимают проекты высочайшего уровня, а в число победителей входят ведущие федеральные и региональные представители российского девелопмента. В блоке «Rепутация» оценивались такие критерии, как влияние применяемых в строительстве жилой недвижимости технологий на комфорт, безопасность и качество жизни конечного пользователя, экологичность и энергоэффективность, а также экономическая эффективность.

http://www.incitystroy.ru/