Стоимость квадратного метра жилья в Краснодаре выросла на 4%

С января по август 2025 года средняя стоимость квадратного метра в Краснодаре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показала прирост порядка 3-4%. Особенно заметно подорожали студии (+12,7%) и однокомнатные квартиры (+6,4%), сообщили «Ъ-Кубань» в федеральной компании «Этажи».

Как считает директор компании «Этажи» в Краснодаре Светлана Лесникова, во многом рост цен связан со снижением ключевой ставки, так как при ее понижении доступность ипотеки повышается, что подогревает спрос и, как следствие, ведет к увеличению цен на жилье. «Краснодар остается важной точкой притяжения для покупателей из других регионов — мы фиксируем высокий поток межрегиональных заявок, что создает дополнительное давление на рынок. Ожидаем, что цены в новостройках будут продолжать расти под влиянием общей инфляции и удорожания себестоимости строительства. Дальнейшая динамика будет во многом зависеть от ключевой ставки и реальной покупательской способности населения»,— отмечает собеседница издания.

По оценкам госпожи Лесниковой, сегодня рынок показывает противостояние цен между вторичным рынком и новостройками. Средняя разница в цене между этими сегментами составляет около 37%.

По данным «Этажей», в 2024 году структура сделок на рынке вторичного жилья в Краснодаре была достаточно сбалансированной: около 50% покупок осуществлялись за наличные, остальные 50% — с привлечением ипотечного финансирования. В начале 2025-го интерес к ипотеке временно снизился — доля таких сделок сократилась до 18–23% в январе—феврале из-за высокой стоимости кредита.

«С середины года мы наблюдаем устойчивое восстановление ипотечной активности. На фоне постепенного снижения ключевой ставки доля ипотечных сделок на вторичном рынке росла, к августу достигла примерно 35%. Если тенденция сохранится, то, по нашим оценкам, к концу 2025 года доля ипотечных сделок может приблизиться к 43–45%, что вернет рынку более привычный баланс между наличными и безналичными расчетами»,— комментирует Светлана Лесникова.

Андрей Пугачев