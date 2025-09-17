Еврокомиссия хочет наложить санкции на двух министров Израиля и лидеров «Хамас»

Еврокомиссия предлагает ввести санкции в отношении девяти граждан Израиля, в том числе членов кабинета министров. В сообщении на сайте ЕК указывается, что ограничения введут также в отношении участников палестинского движения «Хамас».

«Пакет (санкционных.— “Ъ”) мер состоит из четырех законопроектов с предложениями о включении в списки министров»,— сказано в пресс-релизе. Также в санкционный список предложено внести 10 членов политбюро «Хамас».

По данным Reuters, санкции хотят ввести против министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и главы Минфина Бецалеля Смотрича.

ЕК также предложила приостановить действие некоторых торговых положений соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем. Среди них — таможенные преференции и право на госзакупки. Если предложение по санкциям одобрят, товары из Израиля будут облагаться такими же пошлинами, как и товары из третьих стран, с которыми ЕС не заключал соглашений о торговле.

16 сентября глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что союз может отменить льготный режим для импортируемых в ЕС израильских товаров. Издание Euronews отмечало, что для того, чтобы отменить льготы для страны, требуется квалифицированное большинство государств-членов Евросоюза. До сих пор Германия и Италия блокировали подобные инициативы.