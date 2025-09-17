В очереди перед Крымским мостом на выезд с полуострова стоят 800 машин

В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи находятся 798 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал, отслеживающий ситуацию на подходах к мосту.

Время ожидания составляет около трех часов. Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.

По оценкам Telegram-канала, в сентябре очереди перед мостом ожидаются только из Крыма — 19 и 30 сентября. Время ожидания — до двух часов. По направлению на полуостров очередей не будет или ожидание составит меньше часа.