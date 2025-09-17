Волгоградец набросился на полицейских с ножовкой и получил два года колонии

В Волгоградской области суд вынес приговор в отношении 45-летнего ранее судимого жителя Старополтавского района по уголовному делу о применении насилия против сотрудников полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, 26 мая этого года нетрезвый фигурант позвонил в полицию и сказал, что его бывшая сожительница незаконно продает алкоголь в селе Лятошинка. Прибывшие по адресу полицейские не подтвердили это сообщение.

Фигуранта не устроили результаты проверки, в связи с чем он набросился на стражей порядка с ножовкой. Сотрудникам полиции удалось пресечь противоправную деятельность.

Свою вину фигурант полностью признал. По решению суда он получил два года исправительной колонии строгого режима. В законную силу приговор не вступил.

Павел Фролов