FT: Евросоюз нашел способ передать €170 млрд замороженных активов РФ Украине

В Евросоюзе рассматривают возможность использования замороженных активов РФ через выпуск беспроцентных облигаций блока, обеспеченных российскими средствами. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. По их словам, таким образом ЕС может обеспечить базу для предоставления «репарационных займов» Украине.

Согласно одной из схем, денежная масса замороженных активов Центрального банка РФ, которая хранится в бельгийском центральном депозитарии Euroclear, может быть использована для покупки облигаций ЕС с нулевой процентной ставкой. Отмечается, что потраченные на облигации средства будут затем переданы Украине в качестве «репарационных займов». Об этом газете сообщили пять источников, знакомых с ходом подготовки вариантов использования российских активов. Передача средств будет осуществляться траншами.

По словам одного источника, для выпуска долгосрочных облигаций потребуются гарантии того, что режим санкций будет действовать в течение срока действия займов.

Ранее в центральном депозитарии Бельгии Euroclear заявили, что не получали конкретных предложений от Евросоюза по использованию российских средств. При этом в пресс-службе депозитария отметили, что там знают о нескольких возможных вариантах их использования.

После начала российской военной операции на Украине в феврале 2022 года страны Запада заморозили €190 млрд российских активов. Большая часть из них хранится в Euroclear. Источники Politico на прошлой неделе сообщили, что Еврокомиссия рассматривает вариант передачи Украине замороженных активов в виде долговых расписок, обеспеченных ЕС. По данным Bloomberg, разработать механизм изъятия активов РФ требуют США. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что использование российских активов «не останется без ответа».

Анастасия Домбицкая