Для Ярославского зоопарка не могут найти инвестора

Для реализации проекта по развитию Ярославского зоопарка власти не могут найти инвестора. Об этом сообщил губернатор на пресс-конференции.

«Для зоопарка пока найти инвестора не удалось. Там по планам не только зоопарк, а целый парк развлечений. Я сам всегда всех крупных инвесторов туда вожу, даже если они не хотят. Пока программу не пройдут — не выезжают. Но пока найти не получилось. Если сможем, это будет очень серьезный проект, мы можем сделать самый крупный парк развлечений в Европе. По территории там можно аккумулировать 270-280 гектаров»,— сказал Михаил Евраев.

Речь идет о планах развития Ярославского зоопарка и превращения его в биопарк. На проект требуется от 20 до 30 млрд руб. Мэрия прорабатывала проект совместно с областным правительством и государственной корпорацией ВЭБ.РФ, которая поддержала развитие зоопарка.

Стороны определяли оптимальную концепцию инвестпроекта и возможную организационно-правовую форму его реализации — концессия, муниципально-частное партнерство. Но «в связи с возникшими противоречиями между сторонами в видении реализации проекта» он был приостановлен.

Алла Чижова