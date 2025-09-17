Песков: Кремль не знает о ситуации с российским борцом Сефершаевым

В Кремле не располагают информацией об инциденте с российским борцом греко-римского стиля Эмином Сефершаевым, которому аннулировали визу в Хорватию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Фото: Kadir Caliskan / United World Wrestling

«Нет, нам ничего не известно, здесь я ничего не могу сказать,— уточнил господин Песков на брифинге. — Если он обращался к посольству, то, вероятно, наши коллеги по дипломатическим каналам обеспечивают защиту его интереса, насколько это возможно».

Сефершаев был вынужден покинуть Хорватию из-за угрозы депортации и не смог принять участие в чемпионате мира в Загребе. При этом спортсмен прибыл в страну легально и прошел аккредитацию вместе с командой. Визу борец получил 27 августа. Информация о ее отзыве пришла позднее. В документе был указан пункт, исключающий юридическо-правовую защиту.