Украина получила первые партии закупленных НАТО американских вооружений

Украина уже получила первые партии американских вооружений, закупленных в рамках нового соглашения с НАТО. Об этом сообщил представитель альянса в стране Патрик Тернер.

«Четыре пакета в рамках "Списка приоритетных потребностей Украины" (PURL) профинансированы, и оборудование уже поступает»,— рассказал господин Тернер агентству Reuters.

PURL был разработан Вашингтоном совместно со странами Европы. Соглашение предполагает, что США продают оружие европейским союзникам, которые затем передают его Украине.

16 сентября Reuters сообщило, что США одобрили первые оплаченные за счет ЕС пакеты помощи для Украины. Их общая стоимость составила $500 млн. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев рассчитывает ежемесячно получать от союзников не менее $1 млрд на закупку оружия.

