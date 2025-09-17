Саратовский ребенок-сирота вернул похищенные деньги благодаря прокуратуре

Прокуратура Балтайского района Саратовской области помогла ребенку-сироте вернуть похищенные мошенниками 58 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что неизвестные лица дистанционным способом похитили у ребенка-сироты из Балтайского района 58 тыс. руб. В ходе расследования уголовного дела (ч. 2 ст. 159 УК РФ) удалось узнать, что деньги поступили на счет «дроппера» из Иркутской области.

По итогам проверки надзорное ведомство попросило суд взыскать с «дроппера» неосновательное обогащение. Требования удовлетворены, судебное решение исполнено.

Павел Фролов