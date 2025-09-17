Авиакомпания Utair запускает регулярные рейсы в Краснодар из двух городов

Авиакомпания Utair начинает выполнять регулярные рейсы в Краснодар из Москвы и Сургута. Билеты на новые направления уже поступили в продажу, сообщает пресс-служба перевозчика.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Полеты из столицы начинаются с 29 сентября и будут осуществляться пять раз в неделю — с понедельника по пятницу. Самолеты будут вылетать из аэропорта Внуково в 12:05 мск, обратные рейсы из Краснодара запланированы на 16:55 мск. Продолжительность перелета составит 3 часа 50 минут.

Маршрут из Сургута откроется 7 октября с частотой два раза в неделю — по вторникам и пятницам. Отправление из Сургута назначено на 09:35 мск, возвращение из Краснодара — на 13:40 мск. Время в пути составит 5 часов 5 минут.

Алина Зорина