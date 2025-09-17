Полиция задержала иностранца, обманувшего жителей Кубани на 10,5 млн рублей

Полицейские задержали в Москве 48-летнего иностранца, который обманул жителей Кубани на общую сумму 10,5 млн руб., предлагая услуги по доставке строительной техники из-за границы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Житель краевой столицы обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. По его словам, по совету друга он связался с предпринимателем, который предоставлял услуги по транспортировке различных товаров из-за рубежа. Краснодарец заказал экскаватор, заключил с исполнителем письменное соглашение и передал предоплату около 2,4 млн руб. при личной встрече. Однако условия договора так и не были выполнены.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили местонахождение злоумышленника и задержали его в Москве. Выяснилось, что 48-летний приезжий уже находился в федеральном розыске за аналогичное преступление. Ранее мошенник при схожих обстоятельствах обманул другого жителя Кубани на сумму свыше 8 млн руб., пообещав доставить бетононасос в станицу Новотитаровскую.

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Алина Зорина