Как сохранить зрение при диабете: советы от офтальмологов «Санталь Адыгея»
Сахарный диабет — это хроническое заболевание, которое влияет не только на уровень сахара в крови, но и на здоровье глаз.
Уже в первые пять лет после постановки диагноза у 25% пациентов появляются изменения на глазном дне, а в течение 10 лет ухудшение зрения отмечают до 80% больных.
Чаще всего развиваются диабетическая ретинопатия, макулярный отек или осложненная катаракта. В тяжелых случаях возможны глаукома и даже отслойка сетчатки. Эти осложнения могут привести к полной слепоте.
Иногда именно офтальмолог первым замечает признаки диабета — по изменениям на глазном дне или по жалобам пациента. Чаще всего люди отмечают:
- туман или размытое изображение в центре,
- искажение линий,
- ухудшение цветопередачи,
- «мушки» перед глазами,
- слишком раннее появление катаракты.
Главная опасность в том, что на раннем этапе осложнения никак себя не проявляют. Оставленные без внимания, такие осложнения могут привести к полной слепоте. Современная офтальмология обладает эффективными способами лечения, но важно понимать: вернуть зрение на 100% возможно далеко не всегда. Лекарственные препараты, лазерные процедуры, коагуляция сосудов или витрэктомия помогают лишь остановить развитие болезни и сохранить то, что еще осталось. Поэтому главное, что может сделать человек с диабетом,— это заранее заботиться о своем зрении и регулярно наблюдаться у специалистов
Вот несколько советов офтальмологов «Санталь Адыгея», которые позволят пациентам с диабетом сохранить зрение:
- Держите уровень сахара под контролем. Избегайте резких скачков — именно они сильнее всего бьют по сосудам.
- Следите за артериальным давлением. Гипертония в разы ускоряет осложнения. В помощь — правильное питание, нормальный вес, активность и постоянный прием назначенных препаратов.
- Контролируйте уровень «плохого» холестерина. Он разрушает стенки сосудов и повышает риск осложнений.
- Откажитесь от курения. Оно ухудшает кровоснабжение глаз и ускоряет повреждения.
- Питайтесь правильно. Включайте в рацион овощи, фрукты, цельные злаки, постные белки, рыбу и орехи. Омега-3 доказано снижает риск ретинопатии.
- Избегайте чрезмерных нагрузок. Подъём тяжестей и травмоопасный спорт могут вызвать кровоизлияния в сетчатке.
- Раз в год проходите комплексную диагностику зрения. На ранних стадиях ретинопатию можно выявить только у офтальмолога. Именно тогда работают щадящие способы — медикаменты и лазерная терапия. На поздних стадиях остается только операция с высоким риском осложнений.
