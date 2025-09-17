Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Зарубежные перевозчики проявляют интерес к возобновлению рейсов в Краснодар

Зарубежные авиакомпании проявляют интерес к восстановлению авиасообщения с Краснодаром после снятия авиационных ограничений в городе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Росавиации Алексея Буевича.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Среди заинтересованных перевозчиков — турецкая компания Southwind Airlines. Планируется, что рейсы будут постоянными.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в расписании аэропорта Краснодара появились международные рейсы в Грузию, Турцию и ОАЭ. Также запланированы полеты в Армению и Узбекистан.

Алина Зорина

