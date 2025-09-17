В Саратовской области с подрядчика взыскали убытки по контракту в размере 1 млн

В Саратовской области суд по иску прокуратуры постановил взыскать с подрядной организации в рамках муниципального контракта убытки в размере свыше 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что в августе 2021 года администрация Самойловского района заключила с ООО «Новая гармония» муниципальный контракт на ремонт участка автодороги от села Хрущевка до поселка Садовый на сумму 3,1 млн руб. В рамках договора подрядчику предстояло завершить работы до 1 октября 2021 года.

В обозначенные сроки ООО «Новая гармония» работы не завершило, что стало основанием для расторжения контракта заказчиком в одностороннем порядке. В апреле 2022 года администрация Самойловского района заключила новый договор с другим хозяйствующим субъектом. Вместе с тем цена работ по замещающей сделке возросла более чем на 1 млн руб.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура попросила суд взыскать с ООО «Новая гармония» причиненные муниципалитету убытки. Требования удовлетворены, надзорное ведомство проконтролирует исполнение решения.

Павел Фролов