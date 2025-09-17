Прокуратуре отказали в пересмотре дела экс-милиционеров, оправданных в убийстве

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения жалобу новосибирской прокуратуры, которая добивалась отмены приговора бывшим сотрудникам милиции Максиму Кудрявцеву и Евгению Бартоломею, оправданным по обвинению в убийстве школьницы в 2010 году.

По версии следствия, вечером 2 марта 2010 года «Волга», которой управлял Максим Кудрявцев, сбила школьницу. Вместе с коллегой Евгением Бартоломеем, находившимся в машине, они решили скрыть следы происшедшего. Милиционеры запихнули потерявшую сознание девушку в багажник и увезли. «Воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшей, обвиняемые убили ее, а труп скрыли в неустановленном месте в селе Еланка Усть-Таркского района, являющемся территорией оперативного обслуживания Бартоломея»,— говорится в материалах следствия.

Бывшие милиционеры вину не признали. По их словам, на момент аварии они находились в другом месте.

В июне 2025 года Новосибирский областной суд вынес по делу приговор. Он решил, что картина преступления выглядела по-иному. По информации суда, разбирательство установило, что в марте 2010 года Максим Кудрявцев на автомобиле «Волга» сбил школьницу, которая скончалась на месте происшествия от полученных травм. Евгения Бартоломея признали виновным в том, что он не сообщил о случившемся в правоохранительные органы и не задержал сослуживца. Вместо этого он скрыл факт ДТП и принял меры к сокрытию тела школьницы. За ДТП со смертельным исходом Максиму Кудрявцеву дали три года колонии-поселения, Евгению Бартоломею за превышение полномочий — на год меньше. Обоих тут же освободили от наказания в связи с истечением сроков давности.

Прокуратура потребовала отменить приговор суда первой инстанции, а дело направить на новое рассмотрение. Защита просила полностью оправдать Максима Кудрявцева и Евгения Бартоломея. Пятый апелляционный суд отказал обеим сторонам.

Илья Николаев