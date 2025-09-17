Жителя Керчи осудили на 14 лет за попытку подрыва насосной станции

Южный окружной военный суд приговорил жителя Керчи Евгения Курдоглу к 14 годам лишения свободы за подготовку диверсии на насосной станции, снабжающей Станционное водохранилище водой из Северо-Крымского канала. По версии следствия, осужденный Курдоглу действовал по заданию украинской разведки, пишет ТАСС.

Суд установил, что фигурант вступил в переписку с человеком, представившимся сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, и согласился устроить взрыв на объекте в Ленинском районе Крыма. Первые три года наказания он проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Дополнительно суд назначил штраф в 400 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков