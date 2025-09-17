В Сочи назвали самые популярные детские приложения перед школой

Перед началом учебного года родители в Сочи чаще всего скачивали детские приложения с развивающим и обучающим контентом, которые помогают детям осваивать новые навыки и проводить время с пользой. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе Rustore.

Лидером месяца стала игра «Мир Тока Бока Все бесплатно — Toca Boca World». Второе место заняла «Три Кота: Приключения, Детские игры», а третью позицию получила игра «Ум и Хрум: Развивающие детские игры от 2 лет». В перечень популярных приложений также вошли «Игры детям — Развивающие игры с Бодо Бородо», IQ Globen, «Лева и Машинки: игры для малышей» и «Барбоскины: Пляжное приключение».

В пресс-службе RuStore подчеркнули, что родители в Сочи традиционно выбирают яркие и визуально насыщенные игры, которые сочетают развлекательные и обучающие элементы. Такой подход позволяет детям проводить время с интересом, а взрослым — быть уверенными в безопасности контента.

Сравнительно с июлем 2025 года произошла смена предпочтений. Тогда в рейтинге также лидировали развивающие приложения, но на втором месте находилась игра о приключениях мультяшных героев, а третью позицию делили сразу три проекта: образовательное приложение крупного издателя, набор мини-игр с анимационными персонажами и аркада с виртуальными питомцами. В числе популярных также оставались игры с машинами для малышей и другие развивающие проекты.

По данным специалистов, август подтвердил тенденцию: в преддверии учебного года родители в Сочи чаще выбирают приложения, сочетающие игровую форму с обучающим содержанием.

Мария Удовик