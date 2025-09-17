На Кубани план ремонта мостов перевыполнили в 1,3 раза

В Краснодарском крае за восемь месяцев отремонтировали 412 погонных метров мостовых сооружений, что превысило годовой план нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 1,3 раза. План предусматривал восстановление 296 пог. м искусственных сооружений, сообщает пресс-служба «Национальных проектов России».

Подрядчики завершили ремонт четырех мостовых конструкций в Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах и Горячем Ключе.

Мост в Усть-Лабинском районе, построенный в 1969 году, находился в аварийном состоянии. После реконструкции он обеспечивает прямое транспортное сообщение между станицей Ладожская с населением почти 16 тыс. человек и 13 населенными пунктами за рекой Кубань. Капитальный ремонт начался в августе 2023 года и завершился почти на три месяца раньше срока. Во время работ водители использовали объезд протяженностью 63 км через Усть-Лабинск и станицу Тбилисскую.

Второй мост в Кореновском районе, возведенный в 1995 году, расположен на границе Кореновского и Тимашевского районов. Сооружение обеспечивает транспортную доступность между населенными пунктами двух муниципалитетов и снижает логистические издержки для агропромышленного комплекса и строительных предприятий. Ремонт проводился в два этапа со светофорным регулированием движения.

Алина Зорина