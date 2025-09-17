Володин призвал российских чиновников перестать отдыхать за границей

Российским чиновникам нужно отказаться от отдыха за границей, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он призвал работников министерств последовать примеру депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«А кто-то увлекается, понятно, чем это закончится»,— сказал спикер Госдумы на пленарном заседании (трансляция велась на сайте «Дума ТВ»). По его мнению, правительство должно занять более жесткую позицию по этому вопросу. Господин Володин объяснил это необходимостью поддерживать СВО.

В 2024 году президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий депутатов и сенаторов согласовывать с руководством выезды за границу, иначе их могут лишить мандата.

Подробнее — в материале «Ъ» «Заграница по согласованию».