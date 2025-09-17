Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Сибстекло» инвестирует 150 млн рублей в производство бесцветной стеклотары

ООО «Сибирское стекло» в первом полугодии 2026 года модернизирует технологические линии в стекловаренных печах, выпускающих бесцветное стекло. Вложения в проект составят 149,3 млн руб.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Две шестисекционные стеклоформующие машины заменят на более производительные восьмисекционные»,— пояснили в компании.

Проект реализуется при поддержке Фонда развития промышленности Новосибирской области, который предоставил «Сибстеклу» пятилетний заем в размере 80 млн руб.

ООО «Сибирское стекло» (актив «РАТМ Холдинга») — один из крупнейших производителей стеклотары в России. Производительность предприятия составляет около 900 млн единиц стеклотары в год. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка компании достигла 7,6 млрд руб., чистая прибыль — 10,5 млн руб.

Михаил Кичанов

