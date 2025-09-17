Борец Эмин Сефершаев покинул Хорватию из-за угрозы депортации

Российский борец греко-римского стиля Эмин Сефершаев, родившийся в Симферополе, покинул Хорватию из-за проблем с визой и угрозы депортации. Он должен был участвовать в чемпионате мира, пишет ТАСС со ссылкой на штаб национальной сборной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: championat.com Фото: championat.com

Спортсмен прибыл в страну легально и прошел аккредитацию вместе с командой. Виза была получена 27 августа, однако позже пришла информация о ее отзыве с пунктом, исключающим юридическо-правовую защиту.

«Эмин прилетел, приехал на аккредитацию с командой, потом в гостиницу. А потом за ним пришли»,— сообщили в команде. Представители отметили, что это первый подобный случай в истории чемпионатов мира.

Полицейские доставили господина Сефершаева в участок, откуда его планировали препроводить в город Ежов в лагерь для перемещенных лиц для ожидания высылки из страны. Борец провел в участке около семи часов, доступа к нему не было.

В участке все это время находились консул России и адвокат, а также президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили и член исполкома Европейской федерации спортивной борьбы Георгий Брюсов.

В ситуацию вмешался президент Объединенного мира борьбы (UWW), член Международного олимпийского комитета Ненад Лалович. Он лично прибыл в полицейский участок в сопровождении президента Федерации борьбы Хорватии Владимира Бреговича.

Была достигнута договоренность о передаче спортсмена сербской стороне. К границе с Сербией его доставили в сопровождении полицейских и консула российского посольства. За транспортировку было заплачено €232. Сейчас чемпион Европы готовится к вылету в Россию.

Алина Зорина