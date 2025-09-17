Минтруд готов рассмотреть идею об увеличении отпуска россиян до 35 дней

Министерство труда может обсудить инициативу о 35-дневном отпуске в России, когда ее внесут в правительство. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков.

«Мы рассмотрим и дадим на нее официальный отзыв. Нужно посмотреть все аспекты, которые содержатся в этой инициативе»,— уточнил господин Котяков на полях Всероссийской недели охраны труда (цитата по ТАСС).

Накануне депутат Госдумы Николай Новичков («Справедливая Россия — За правду») говорил, что проект об увеличении оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней скоро внесут в нижнюю палату парламента. По его словам, инициатива необходима не только гражданам предпенсионного возраста, но и молодым сотрудникам.

Согласно Трудовому кодексу, оплачиваемый отпуск в России составляет 28 календарных дней. Некоторые категории граждан могут отдыхать больше положенного срока. Среди них — несовершеннолетние работники (31 день), инвалиды (30 дней) и педагоги (от 42 до 56 дней в зависимости от должности).